2020 TEB çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Türk Ekonomi Bankası kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

TEB Bankası çalışma saatleri binlerce kişi tarafından merak edilirken zaman zaman sorulan soru ise "TEB Bankası kaçta açılıyor, kapanıyor?" şeklinde oluyor. İşte detaylar...

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

Türk Ekonomi Bankası çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

TEB TARİHÇESİ

Türk Ekonomi Bankası, 1927 yılında Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. unvanıyla kurulmuştur. 1982 yılında Çolakoğlu Grubu tarafından satın alınana kadar yerel bir banka olarak faaliyet göstermiştir. Bu tarihten itibaren tüm Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan bankanın genel müdürlüğü İstanbul’a taşınmış, kurumun adı da Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) olarak değiştirilmiştir.

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Türk bankacılık sektörünün saygın ve ayrıcalıklı finans kurumu olan TEB, bankacılık faaliyetlerine 1927 yılında başlamıştır. Kurulduğu yıldan bu yana genişlettiği şube ağı, ürün ve hizmet çeşitliliği ile yatırım, leasing, faktoring, sigorta ve portföy yönetimi gibi finans sektörünün çeşitli alanlarındaki aracılık faaliyetlerini sürdürmektedir.