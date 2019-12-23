23.12.2019 - 17:10 |
2020 Turknet müşteri hizmetleri telefon numarası kaç? Turknet çağrı merkezi telefonu?
Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil telekom operatörü TurkNet’e nasıl ulaşabiliriz. Müşteri hizmetleri numarası nedir? Bayileri nerelerde? İşte merak ettiğiniz tüm sorular…
TurkNet, tam 22 yıldır telekomünikasyon sektöründe, Türkiye’de hizmet vermektedir.
TurkNet olarak bireysel kullanıcılara, onların ev içi iletişim ihtiyaçlarını karşılayan yüksek hızlı ve yüksek AKN’li internet (ADSL/ VDSL) hizmetleri ile birlikte her yöne konuşma içeren telefon hizmetlerini bir arada sunmaktayız.
Ayrıca düzenli olarak yaptığımız fiber optik alt yapı yatırımları ile şu an için belirli bölgelerde fiber internet hizmeti de sunmaktayız. TurkNet olarak kurumsal ve toptan satış segmentlerini de sunmaktadır.
TurkNet müşteri hizmetleri numarası
İnternet sorunlarınız veya bağlantı problemleriniz, tarife değişikliği gibi bazı durumlarda 0850 288 80 80 numaralı müşteri hizmetlerinden yardım alabilirsiniz.
Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.