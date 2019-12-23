2020 Turknet müşteri hizmetleri telefon numarası kaç? Turknet çağrı merkezi telefonu?

TurkNet, tam 22 yıldır telekomünikasyon sektöründe, Türkiye’de hizmet vermektedir.

TurkNet olarak bireysel kullanıcılara, onların ev içi iletişim ihtiyaçlarını karşılayan yüksek hızlı ve yüksek AKN’li internet (ADSL/ VDSL) hizmetleri ile birlikte her yöne konuşma içeren telefon hizmetlerini bir arada sunmaktayız.

Ayrıca düzenli olarak yaptığımız fiber optik alt yapı yatırımları ile şu an için belirli bölgelerde fiber internet hizmeti de sunmaktayız. TurkNet olarak kurumsal ve toptan satış segmentlerini de sunmaktadır.

TurkNet müşteri hizmetleri numarası

İnternet sorunlarınız veya bağlantı problemleriniz, tarife değişikliği gibi bazı durumlarda 0850 288 80 80 numaralı müşteri hizmetlerinden yardım alabilirsiniz.