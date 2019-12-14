2020 UPS Kargo çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - UPS kargo Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

1907 yılında 19 yaşında bir girişimci olan Jim Casey, Amerika’nın Seattle şehrinde arkadaşından 100 dolar borç alarak American Messenger Company'i (Amerikan Kurye Şirketi) kurdu.

Teslimatları yaya olarak veya bisikletle yapan Casey, 1919 yılında şirketi genişleterek Seattle sınırlarının dışına çıkmış ve şirkete şu anki ismi olan United Parcel Service (Birleşik Paket Hizmeti) adını vermiştir.

Zaman içinde Amerika’daki diğer eyaletlerde ve ardından diğer kıtalarda da hizmet vermeye başlayan UPS, dünyanın en büyük paket teslimat şirketi olmayı başarmış, özel taşıma ve lojistik hizmetlerinde küresel bir lider olmuştur.

Avrupa pazarına ilk olarak 1976 yılında giren UPS, o günden bu yana uluslararası gücü ve yüksek kalite standartları ile yerel uzmanlığını her pazarda birleştirerek kapsamlı Avrupa hizmet portföyünü geliştirmiştir.

Yetkili Servis Sağlayıcısı Ünsped ile1988 yılında Türkiye pazarına giren UPS, 2009 yılında Ünsped’i satın almıştır. UPS Türkiye, 3.000’e yakın çalışanı, 260’tan fazla şube ve yetkili servis sağlayıcısı ve 700 araçlık filosuyla Türkiye pazarında da sektörün lider firmaları arasında yerini almıştır.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo 09:00/18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.