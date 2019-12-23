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23.12.2019 - 17:33 |

2020 Ziraat Bankası Müşteri Temsilcisi'ne nasıl ulaşılır? Ziraat Bankası Müşteri Temsilcisi telefon numarası kaç? Ziraat Bankası çalışma saatleri

Türkiye'nin en köklü bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, 1863 yılında Osmanlı Devleti döneminde kurulan Memleket Sandıkları'nın devamı niteliğindedir. Türkiye'de hizmet veren üç kamu bankasından biri olma özelliğine sahip olan Ziraat Bankası hizmet verdiği geniş müşteri portföyü ile dikkat çekmektedir. Peki 2020 yılı Ziraat Bankası çalışma saatleri neler? Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

2020 Ziraat Bankası Müşteri Temsilcisi'ne nasıl ulaşılır? Ziraat Bankası Müşteri Temsilcisi telefon numarası kaç? Ziraat Bankası çalışma saatleri

Türkiye'nin en köklü bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, 1863 yılında Osmanlı Devleti döneminde kurulan Memleket Sandıkları'nın devamı niteliğindedir. Türkiye'de hizmet veren üç kamu bankasından biri olma özelliğine sahip olan Ziraat Bankası hizmet verdiği geniş müşteri portföyü ile dikkat çekmektedir. Peki Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine nasıl ulaşabilir? Ziraat Bankası Müşteri Temsilcisi telefon numarası kaç?

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri

Ziraat Bankası 444 00 00 - 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezi ile zamana ve mekana bağlı kalmadan bankacılık işlemlerinizi 7 gün 2​4 saat telefon ile gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası çalışma saatleri kaçta açılıyor/kapanıyor?

Ziraat Bankası 09.00'da açılıyor 17.30'a kadar mesai devam ediyor. Ziraat Bankası'nda öğle tatili 12.30 - 13-30 saatleri arasında yapılıyor.

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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