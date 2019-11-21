21.11.2019 - 12:45 |
2020'de 3 (üç) aylar ne zaman başlayacak? Regaib kandili ne zaman?
2019'u yavaş yavaş uğurluyoruz. Yılın tüm dini günlerini geride bıraktık. Şimdi dini bütün vatandaşlar 2020'nin dini günler takvimini merak ederken 3 ayların başlangıç tarihini de araştırıyorlar.
2020 yaklaşıyor, dini günlerin takvimi de merak ediliyor. 3 ayların başlangıcını simgeleyen Regaib Kandili ilk olarak aratılırken sık sık sorulan soru "3 aylar ne zaman başlayacak?" şeklinde oluyor. İşte detaylar...
3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet'in 2020 yılı takvimine göre 3 aylar 25 Şubat 2020'de başlayacak. Regaib Kandili 27 Şubat'ta idrak edilecek.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün
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