2020’de bizi neler bekliyor?

Yeni “Dune”un çok sevilen bilimkurgunun hakkını verip veremeyeceği merak konusu.

Pamuk’tan ‘Veba Geceleri’:Yapı Kredi Yayınları, Orhan Pamuk’un daha önce yayımlanan birçok kitabına özel baskılar yaparken yeni romanı “Veba Geceleri”ni de okurlarıyla buluşturacak. Kitabın yayın tarihini açıklamayan yayınevi, romanı 2020 yılında okuruyla buluşturacak.

Marina Abramovic İstanbul’da: Performans sanatının en dikkat çekici isimlerinden Marina Abramovic, İstanbul’da SSM’de ve Akbank Sanat’ta gerçekleştirilecek iki sergiyle ağırlanacak.

Resim Heykel Müzesi’nde geri sayım: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Heykel Müzesi, 2020 yılının bahar aylarında sanatseverlere kapısını açacak. 15 bin eserin yer alacağı müzede Osmanlı döneminden günümüze uzanan çağın en önemli örnekleri ziyaretçisiyle buluşacak.

AKM açılacak: Yıkılan AKM binasının Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yeniden inşasına başlandığı duyurulmuştu. Binanın 2020’nin aralık ayında kapılarını açması bekleniyor.