21 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. 949. Haftasını yaşayacak olan Şans Topu çekilişnin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Şans Topu oynayanların bilmesi gerekenler...
Çarşamba günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Geçtiğimiz hafta Şans Topu çekilişinde büyük ikramye Çanakkale ve İzmir'e çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?
14 AĞUSTOS 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ÇANAKKALE / MERKEZ - İZMİR / KARŞIYAKA
5+1 bilen kişi sayısı : 2
5 bilen kişi sayısı : 33
4+1 bilen kişi sayısı : 337
4 bilen kişi sayısı : 5.262
3+1 bilen kişi sayısı : 4.627
3 bilen kişi sayısı : 76.507
2+1 bilen kişi sayısı : 41.756
1+1 bilen kişi sayısı : 139.513
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 783.751,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.199,25 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 287,10 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,00 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 31,90 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,60 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,30 TL