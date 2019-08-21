21 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşamba günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Geçtiğimiz hafta Şans Topu çekilişinde büyük ikramye Çanakkale ve İzmir'e çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?

14 AĞUSTOS 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ÇANAKKALE / MERKEZ - İZMİR / KARŞIYAKA

5+1 bilen kişi sayısı : 2

5 bilen kişi sayısı : 33

4+1 bilen kişi sayısı : 337

4 bilen kişi sayısı : 5.262

3+1 bilen kişi sayısı : 4.627

3 bilen kişi sayısı : 76.507

2+1 bilen kişi sayısı : 41.756

1+1 bilen kişi sayısı : 139.513

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 783.751,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.199,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 287,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 31,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,30 TL