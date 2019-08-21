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21.08.2019 - 07:48

21 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. 949. Haftasını yaşayacak olan Şans Topu çekilişnin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Şans Topu oynayanların bilmesi gerekenler...

21 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşamba günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Geçtiğimiz hafta Şans Topu çekilişinde büyük ikramye Çanakkale ve İzmir'e çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?

14 AĞUSTOS 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

21 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ÇANAKKALE / MERKEZ - İZMİR / KARŞIYAKA

5+1 bilen kişi sayısı : 2
5 bilen kişi sayısı : 33
4+1 bilen kişi sayısı : 337
4 bilen kişi sayısı : 5.262
3+1 bilen kişi sayısı : 4.627
3 bilen kişi sayısı : 76.507
2+1 bilen kişi sayısı : 41.756
1+1 bilen kişi sayısı : 139.513

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 783.751,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.199,25 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 287,10 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,00 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 31,90 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,60 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,30 TL

 

 

 

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
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