22.11.2019 - 10:38 |
21 Kasım Reyting sonuçları belli oldu! Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, MasterChef Türkiye hangisi birinci oldu?
Reyting sonuçları belirlendi. 21 Kasım 2019 Perşembe günü reyting sonuçlarında ahangi kanal, hangi projesiyle birinci olmayı başardı? Dün ekrana gelen Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, MasterChef Türkiye projerlerinin sıralaması nasıl oldu? İşte reyting sonuçları...
21 Kasım 2019 Perşembe gününün reyting sonuçları için meraklı arayış başladı. Reytin sonuçlarını araştıranlar, sıralamayı görünce şaşırıyor. 21 Kasım televizyonda yayınlanan FOX TV Mucize Doktor, ATV Bir Zamanlar Çukurova, TV8 MasterChef Türkiye adeta birbirleriyle mücadele etti. Peki reyting sonuçları sıralamasında liste nasıl oluştu? İşte reyting sonuçları haberimizde...
21 KASIM REYTİNG SONUÇLARI
AB Reyting Sonuçları
ABC1 Reyting Sonuçları
Total Reyting Sonuçları