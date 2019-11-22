21 Kasım Reyting sonuçları belli oldu! Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, MasterChef Türkiye hangisi birinci oldu?

21 Kasım 2019 Perşembe gününün reyting sonuçları için meraklı arayış başladı. Reytin sonuçlarını araştıranlar, sıralamayı görünce şaşırıyor. 21 Kasım televizyonda yayınlanan FOX TV Mucize Doktor, ATV Bir Zamanlar Çukurova, TV8 MasterChef Türkiye adeta birbirleriyle mücadele etti. Peki reyting sonuçları sıralamasında liste nasıl oluştu? İşte reyting sonuçları haberimizde...

21 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

AB Reyting Sonuçları





ABC1 Reyting Sonuçları





Total Reyting Sonuçları



