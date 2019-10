23 ülkeden 83 film Boğaziçi’ne geliyor

18 Ekim’de başlayacak ve 25 Ekim’e kadar devam edecek olan 7. Boğaziçi Film Festivali özel bir filmi, açılış filmi olarak sinemaseverlerle buluşturacak. 72. Cannes Film Festivali’nin kapanış filmi olarak da gösterilen Eric Toledano ve Olivier Nakache ikilisinin yönettiği, başrolde ünlü oyuncu Vincent Cassel’in yer aldığı “The Specials” filmi 18 Ekim’de açılış töreninin hemen ardından gösterilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bir film 100 bin TL değerindeki Altın Yunus Ödülü’nü kazanacak. Mahmut Fazıl Coşkun’un başkanı olduğu ve oyuncu Cemre Ebuzziya, senarist, sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Ebru Ceylan, yazar Mustafa Çiftçi ile oyuncu Nalan Kuruçim’den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi yılın en iyi yerli filmini seçecek. Festivalde bu yıl 9 film jüri karşısına çıkacak ve Burak Çevik’in “Aidiyet”, Semih Kaplanoğlu’nın “Bağlılık-Aslı”, Murat Pay’ın “Dilsiz”, Seyid Çolak’ın “Kapan” Nazif Tunç’un “Karınca”, Olgun Özdemir’in “Kızım Gibi Kokuyorsun”, Eylem Kaftan’ın “Kovan” Cenk Ertürk’ün “Nuh Tepesi”, ve Cihan Sağlam’ın “Uzun Zaman Önce” isimli filmleri yarışacak.

Usta isimlerin filmleri

Bu filmlerden “Dilsiz”, “Kapan” ve “Kızım Gibi Kokuyorsun” filmleri Türkiye Prömiyerlerini, “Karınca” filmi ise Dünya Prömiyerini 7. Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasında Nariman Aliev’in Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde Dünya Prömiyeri’ni yapan ilk uzun metrajlı filmi; “Homeward”, Lendita Zegiraj’ın Karlovy Vary Film Festivali’nde görücüye çıkan “Aga’s House”, Adilkhan Yerzhanov’un San Sebastian Film Festivali’nde övgüyle karşılanan filmi “A Dark Dark Man”, İranlı usta yönetmen Mohsen Makhmalbaf’ın dünya prömiyerini Busan Film Festivali’nde yapan filmi “Marghe And Her Mother”, Ines Tanoviç’in Bosna Hersek’in Oscar adayı ve 25. Saraybosna Film Festivali’nin açılış filmi ”The Son”, Ena Sendijareviç’in dünya prömiyerini 48. Rotterdam Film Festivali’nde yapan ve Sarajevo Film Festivali’nden “En İyi Film” Ödülü alan “Take Me Somewhere Nice”, Dmitri Mamulia’nın Venedik Film Festivali’nin Ufuklar bölümünde gösterilen filmi “Criminal Man” Sharipa Urazbayeva’nın “Mariam” ve Parviz Shahbazi’nin “Talla” isimli filmleri yarışacak.

Kim Ki Duk’a onur ödülü sunulacak

7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 25 ülkeden toplam 83 filme ev sahipliği yapacak. Güney Kore Sineması’nın kendine özgü filmleri ile tanınan öncü yönetmenlerinden sinemanın sessiz nefesi Kim Ki Duk 7. Boğaziçi Film Festivali’nde Onur Ödülü almak için Türkiye’ye geliyor.

Uzun yıllar içinde kişisel sinema dilini yaratabilen bir isim olan Kim Ki Duk Berlin, Venedik, Cannes gibi üst düzey sinema festivallerinden birçok ödül aldı. Yönetmenin festival kapsamında özel bir retrospektifi de izleyicilerle buluşacak. “The Net” ve “Pieta” filmlerinin yanı sıra Berlin Film Festivali’nde de yer alan “Human, Space, Time Human” filmi de Türkiye’de ilk defa gösterilecek. Bosphorus Film Lab kapsamında özel bir Master Class verirken, kapanış töreninde ise Onur Ödülü alacak.