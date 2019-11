24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri - mesajları | 24 Kasım hangi gün?

24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü'nün hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte çoğu öğrenci, öğretmenlerine telefonla ulaşarak bu özel günün anlam ve önemini vurgulayacak. 24 Kasım 2019 Pazar günü için en güzel 24 Kasım Öğretmenler günü şiirleri ve en anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları haberimizde yer alıyor.

Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ÖĞRETMENİME

Kalem, silgi, defter

Sen yoksan neye yarar.

Küçücük parmaklarım,

Nasıl harfleri arar.

Senden hiç ayrılamam,

Ailem gibisin benim.

Öğretmenler gününde,

Çokça öpülsün ellerin.

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

Benim Canım Öğretmenim

Öğrenci bir fidandır,

Öğretmen yağmur.

Azıcık ıslatsa

Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

Öğrenciye okumayı öğreten.

Eli kalem tutmazken

Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

ANA GİBİ, BABA GİBİ



Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi…

CANIM ÖĞRETMENİM

Ailemden sonra seni tanıdım.

Aynı sevgi, ilgi, sıcaklığı sende tattım.

Sen öğrettin sayıları, şekilleri, renkleri,

Sevmeyi, paylaşmayı, ortak olmayı.

Kendimi seninle keşfettim.

Seni her şeyden çok sevdim.Benim Canım Öğretmenim…

ÖĞRETMENİM

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et!

Rakım ÇALAPALA

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Hayatımda kıymetli izler bırakan, her hatamda büyüklüğü ile beni derinden etkileyen bir öğretmenim var. İyi ki varsınız…”



“Güzel ülkemizin insanlarını özveri ile yetiştiren öğretmenlerimiz siz her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”



Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!



Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kulu olsun.

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum…Öğretmenler gününüz kulu olsun.

Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!