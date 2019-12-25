25 Aralık 2019 Bugün okullar tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri, Adana'da okullar tatil mi edildi?

Bugün hava nasıl olacak? 25 Aralık hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARILARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) yağmur ve sağanak yağışlı olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

25 ARALIK 2019 HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta, etkili olan yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş-Göksun karayolu ulaşıma kapandı. Göksun ilçesinde yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.

ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'da dün gün boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim ve öğretime bugün (çarşamba) için 1 gün daha ara verildi.

Dört ilçenin ardından Tufanbeyli'den de tatilhaberi geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tufanbeyli'de okullarda eğitime ara verildi.

HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle iki okulda eğitime bugün ara verildi.

Samandağ Kaymakamlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçedeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ile Tekebaşı Anaokulu'nda aşırı yağışlardan dolayı bugün eğitime ara verildi.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarız ve Yahyalı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.