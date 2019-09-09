25 yıl sonra başardı

Eski Sovyetler Birliği topraklarındaki 7000 metre’den yüksek Lenin, Korjenevskaya, Somoni, Khan Tengri ve Pobeda Dağları’na tırmanan dağcılara “Kar Leoparı” unvanı veriliyor. Önceki yıllarda, beş zirveden dördüne başarı ile çıkan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bülent Çınar, projenin sonuncu ve en zor dağı Pobeda’ya, Özgür Keskin ve Esin Handal ile birlikte tırmandı. 8 Ağustos sabah 06.00’da son zirve tırmanışı için yola çıkan ekip, eksi 25 derece soğukta, fırtınasız ve az yağışlı bir havada son etabı da tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Bu unvanı ilk sahibi 25 yıl önce Nasuh Mahruki olmuştu.

‘Bu yıl 4 kişi öldü’

Dünya dağcılığının en prestijli unvanlarından biri olan ‘Kar Leoparı’ unvanına sahip olan Bülent Çınar, “Orta Asya’nın ve dünyanın en zor tırmanılan dağlarından biri olarak bilinen 7 bin 439 metre yüksekliğindeki Pobeda Dağı bugüne kadar birçok dağcının ölümün neden oldu. Everest Dağı’nın vizesi olarak kabul edilen bu zorlu dağa her yıl çok az sayıda dağcı tırmanmayı başarıyor. Sadece bu yıl tırmanış yapan dağcılardan dördü bu tırmanışta hayatını kaybetti” dedi.

Çınar, 19 Temmuz’da tırmanışa başladıklarını belirterek şöyle devam etti: “Toplamda 20 gün süren yıpratıcı Pobeda Tırmanışı, ‘aklimatizasyon’ denilen yüksekliğe alışma tırmanışlarıyla start almış oldu. Vücudu yüksek irtifa şartlarına adapte etmek için önce Khan Tengri Dağı’nın 6400 metresine kademeli bir şekilde çıkıp 4200 metreye geri indik. Böylece vücutlarımızı yüksek irtifaya adapte ettik. 2 Ağustos tarihinde zorlu Pobeda Tırmanışı için harekete geçtik. 3 Türk, 1 İranlı dağcıdan oluşan ekip, kötü hava ve zor şartlar altında, 1 haftada 6950 metredeki son kampa ulaştı. 8 Ağustos sabah son zirve tırmanışı için yola çıktık. Teknik olarak dağın en zor parkuru kabul edilen, 250 metre uzunluğunda 40 derece eğimli ve son derece tehlikeli sırt hattından tırmanışa devam ettik. Bu tehlikeli geçişin sonunda toplam 6 saat süren tırmanışın ardından İranlı dağcı Abulfarz ile birlikte Pobeda zirvesine ulaştık.”

Tırmanış sonrasında Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar bu başarıyı kutlayan bir mesaj yayınladı.