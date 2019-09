25 yıllık dostluk ‘FRIENDS’

Büyük turuncu koltuk, Centrel Perk’te bir kahve, “Smellycat” şarkısı ve “How you doin’?” denildiğinde çoğunuzun aklına 90’lı yılların en popüler sitcomu “Friends” gelir. Manhattan’da yaşayan altı yakın arkadaşın hayatlarına odaklanan Amerikan yapımı “Friends”in bu ay 25’inci yaşını kutluyor. İlk bölümü 22 Eylül 1994 tarihinde NBC’de başlayan ve 6 Mayıs 2004’te son bölümü yayınlanan dizi, o dönemde daha doğmamış olanların bile ilgisini çekmeyi başardı. Biz de sizler için “Friends” hakkında bir derleme yaptık.

“Friends”, 10 yıl içinde Rachel, Ross, Monica, Joey, Chandler ve Phoebe ismindeki altı yakın arkadaşın geçmişteki ve gelecekteki romantik ilişkilerini, aile sorunlarını,kavgalarını ve yaşadıkları büyük kargaşalarını bol kahkalarla anlatıyor. Her bölümü 22 dakika süren dizide izleyiciler, karakterlerin yaşamının yanı sıra yakın arkadaş olmanın nasıl bir şey olduğunu da öğreniyorlar.

ŞİMDİ NELER YAPIYORLAR?

Centrel Park’ta son kahvemizi içeli yaklaşık 15 yıl oldu. Bu geçen sürede dizinin başrol oyuncuları neler yapığı ise hepimiz için büyük merak konusu.

Jennifer Aniston: Dizinin ilk bölümünde gelinliğiyle Centrel Perk’e gelerek tüm hikayenin başlamasına neden olan karakterimiz Rachel Green’e hayat veren Jennifer Aniston, “He’s Just Not That Into You”, “Horrible Bosses” ve “We’re the Millers” isimli komedi filmlerinde rol aldı. Son olarak da geçen aylarda “Murder Mystery” filmiyle karşımıza çıktı. Aniston, 1998 yılında tanışıp 2004 yılında evlendiği Brad Pitt ile ilişkisiyle Hollywood’un “en gözde çifti” olarak anılmışlardı.

David Schwimmer: Dizide Rachel’a olan aşkı ve dinozorlara olan ilgisiyle bildiğimiz Ross Geller’ı oynayan David Schwimmer’ın sesini “Madagaskar” filmindeki zürafa Melman’da duyduk. Ardından Schwimmer kariyerine yönetmen olarak devam etti. Son olarak “American Crime Story” ile ekranlara dönen Schwimmer, Emmy’e aday olarak gösterildi. Kendisi bir çocuk babası.

Counteney Cox: “Friends”in titizliği, yemekleri ve Chandler’e duyduğu aşkla hafızalara kazınan Monica Geller’ı oynayan Courteney Cox ise “Dirt”, “Cougar Town” gibi dizilerde rol aldı. 2019 yılında “Facebook Watch” isminde ailelerin hamilelik deneyimlerini paylaştığı bir program sundu. 12 yıl David Arquette ile birlikte olan Cox’un bir kızı var.

Matt LeBlanc: “Friends”in en çapkın ve en şapşal karakterlerinden biriydi Joey Tribbiani. Ona rol veren Matt LeBlanc, “Friends” bittikten sonra “Joey” isimli yapımla Joey karakterine hayat vermeye devam etti. Ardından 2012 yılında oynadığı “Showtime” dizisinden Altın Küre kazandı. 3 yıl evli olduğu Melissa McKnigt’tan bir kızı var.

Lisa Kudrow: Kuşkusuz ki dizinin en garip karakterlerinden biri Phoebe Buffay’di. Phoebe’yi oynayan Lisa Kudrow kariyerine “Comeback”, “Web Therapy” ile devam etti. Kudrow’u son olarak “BoJack Horseman” dizisinde Wanda Pierce’i seslendirirken duyduk. Kendisi uzun yıllar boyunca önemli rolden bahsetmek yerine uzun metrajlı komedi filmlerinde küçük rollerle seyirci karşısına geçti. 1995’yen beri ise Michel Stern ile evli olan Kudrow’un bir oğlu var.

Matthew Perry: Monica’ya duyduğu aşkla kalpleri kazanan Chadler Bing’i canlandıran Matthew Perry,’nin inişli çıkışlı bir kariyeri oldu. “The Ron Clark Story”de oynadığı rolüyle Emmy ve Altın Küre adaylığı kazandı. Bunun dışında “Studio 60” , “Birds of America”, “17 Again” gibi yapımlarda yer aldı. Son olarak da kendisini “The Kennedys After Camelot” isimli dizide gördük. Perry, alkol ve uyuşturucu bağımlığından dolayı gördüğü terapiden dolayı oyunculuğa ara verdi.

FAVORİ BÖLÜM ÖNERİLERİ

1.”The One with All the Thanksgivings” (Sezon 5, Bölüm 8)

2.“The One After Vegas” (Sezon 6, Bölüm 1)

3.“The One With Ross’ Sandwich” (Sezon 5, Bölüm 9)

4.“The One With Unagi” (Sezon 6, Bölüm 17)

5.“The One With the Football” (Sezon 3, Bölüm 9)