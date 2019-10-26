26.10.2019 - 19:22 |
28 - 29 Ekim'de okullar tatil mi? Pazartesi ve salı resmi tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na 3 gün kaldı. Okullarda eğitim giren öğrenciler ve onların velileri 28-29 Ekim'in tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...
Bu sene cumhuriyetimizin 96. yılını kutlayacağız. 29 Ekim cumhuriyet Bayramı tüm yurta coşkuyla kutlanacak ve büyük öneme sahip olan bu özel günde törenler gerçekleşecek. Bayram heyecanı tüm yurdu sararken öğrenciler ve veliler şimdi 28-29 Ekim'in tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte detaylar...
28 EKİM RESMİ TATİL Mİ? YARIM GÜN TATİL Mİ?
28 Ekim yarım gün resmi tatil olacak. Okullarda yarım gün eğitim verilecek, resmi kurumlarda ise yarım gün çalışılacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Salı günü tam gün resmi tatil olacak. Okullar kapalı olacak.
Marmara Denizi'nde "Kibatos Kalesi" bulunduKültür ve Turizm Bakanlığı izni Bursa Uludağ Üniversitesi, Altınova Belediyesi ve Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen "Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması" çalışması kapsamında, Marmara Denizi'nde Bizans İmparatorluğu tarafından inşa edilen Kibatos Kalesi bulundu.