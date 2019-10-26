28 - 29 Ekim'de okullar tatil mi? Pazartesi ve salı resmi tatil mi?

Bu sene cumhuriyetimizin 96. yılını kutlayacağız. 29 Ekim cumhuriyet Bayramı tüm yurta coşkuyla kutlanacak ve büyük öneme sahip olan bu özel günde törenler gerçekleşecek. Bayram heyecanı tüm yurdu sararken öğrenciler ve veliler şimdi 28-29 Ekim'in tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte detaylar...

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ? YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Ekim yarım gün resmi tatil olacak. Okullarda yarım gün eğitim verilecek, resmi kurumlarda ise yarım gün çalışılacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Salı günü tam gün resmi tatil olacak. Okullar kapalı olacak.