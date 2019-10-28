29 Ekim kargo şirketleri, bankalar ve PTT açık mı? 29 Ekim resmi tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşlarımız kargo şirketleri ve bankalar 29 Ekim'de çalışıyor mu ve 29 Ekim resmi tatil mi sorularının cevaplarını arıyor. İşte Cumhuriyet Bayramı öncesi merak edilen tüm soruların cevapları...



29 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

PTT Kargo, özel kargo şirketleri, bankalar, vergi daireleri, okullar, nüfus müdürlükleri kısacası tüm kamu kurumları kapalı olacak ve işlemlerini halletmek isteyenler 30 Ekim Çarşamba günü halledebilecek. Yapılan açıklamaya göre eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek.

29 EKİM'DE KARGO ŞİRKETLERİ AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo açıklaması: 29 Ekim Pazartesi günü tüm şube ve acentelerimiz kapalı olacaktır. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezimizden ise 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo açıklaması: Müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29/10/18 tarihinde hizmet verilmemektedir.

MNG Kargo açıklaması: Müşteri hizmetlerinden alınan bilgiye göre 29/10/18 tarihinde hizmet verilmemektedir.

Sürat Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 13:30 arasıdır. Çalışma saatleri için 0 850 202 0 202 telefon numaralı Sürat Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.