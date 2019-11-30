MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef eleme gecesinde kritik yarışma...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye eleme gecesi ile dün akşam ekrana geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı MasterChef elemesinde yarışmacıları zorlu bir yemek bekliyordu.

Eleme potasındaki isimler Güzide, Rıfat, Kıvanç ve Batuhan'dı. Dört önemli isim Somer şefin tarifi ile uskumru dolması yapmaya çalıştılar. Peki MasterChef'te kim elendi?

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 29 KASIM MASTERCHER'TE ELENEN İSİM

Güzide, Rıfat, Batuhan ve Kıvanç arasından uskumru dolmasında en başarılı isim Batuhan oldu. Ardından Güzide'nin çıktığı eleme potasında Rıfat ve Kıvanç kaldı.

29 Kasım MasterChef Türkiye'de elenen isim Kıvanç oldu.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Kıvanç Ermiş 16 Mayıs 1995 Bodrum doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Bodrum'da tamamladı. Ailesinin Bodrum'da işletmesi var. Küçüklüğünden beri mutfağa hep ilgisi olduğunu belirten Kıvanç, insan ilişkilerine de önem veriyor. Basketbol hayatında büyük bir yer kaplıyor. Lise öğrenimi için Antalya'ya gitti ve lise son sınıfta büyük bir sakatlık geçirdi ve sporu bırakma kararı aldı.

Hayatında hep tutku olarak kalmış iş için eğitim almak istediğini fark etmiş ve daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi gastronomi bölümüyle mutfak hayatı başlamış oldu. Eğitimi devam ederken çok önemli insanlarla tanışarak, çok güzel fırsatlar yakalamış. Öğrenciliği devam ederken Private cheflik yapmaya başlamış ve daha sonra bir kaç işletmenin talepleriyle danışmanlık yapmaya karar vermiş.

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