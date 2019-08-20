3 belediye başkanı görevden alındı

İçişleri Bakanlığı’nca, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın yerine görevlendirmeler yapıldı. Diyarbakır’a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin’e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van’a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada görevden alınan başkanların devletin imkanlarını terör örgütü için seferber ettikleri tespitine yer verildi. Açıklamaya göre; Mızraklı, Türk ve Ertan’ın, bölücü terör örgütünün amaçları, ideolojik söylemleri ve eylemlerini destekler mahiyette uygulamalara başladıkları, belediyenin imkanlarını terör örgütünü destekleyecek şekilde yönlendirdikleri tespit edildi.

İhbar geldi

Açıklamaya göre; hakkında 9 ayrı terör suçu soruşturması bulunan Mızraklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı; hakkında 6 terör suçu soruşturması bulunan Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı; hakkında 7 ayrı terör suçu soruşturması bulunan Ertan, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıldı.

Bu kişilerin başkan seçildikten sonra bölücü terör örgütünün amaçları, ideolojik söylemleri ve eylemlerini destekler mahiyette uygulamalara başladıklarına, belediyenin imkanlarını terör örgütünü destekleyecek şekilde yönlendirdiklerine ilişkin İçişleri Bakanlığı’na ihbar, şikayet ve bilgi ulaştı.

Eş başkanlık uygulamasını başlatan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanları, terör örgütü ile iltisak, irtibat ve aidiyetleri nedeniyle görevine son verilen eski belediye çalışanlarını hiçbir resmi sıfatları bulunmamasına rağmen çeşitli isimlendirmeler adı altında fiilen belediyelerde çalıştırdı.

Cenazeye katıldılar

Başkanların, teröristler için düzenlenen cenaze ve anma etkinliklerinde saygı duruşunda bulundukları, örgüt mensupları tarafından çok sık kullanılan sözde “örgüt marşı”nı söyledikleri kaydedildi. Açıklamaya göre Mızraklı, işçi ve memurların personel kimlik kartlarını değiştirdi. Yeni basılan kimlik kartlarından daha önce bulunan

Türk bayrağı logosu kaldırıldı. Mızraklı’nın kırsaldaki teröristlere ilaç ve tıbbi malzeme yardımı sağladığı belirtildi.

Türk de belediyenin resmi sitesindeki Türk bayrağını kaldırdı. 30 Ocak’taki aday tanıtım toplantısında terör örgütünün sözde marşının söylendiği

sırada Türk, salondaki tüm katılımcılarla saygı duruşunda bulundu. Ertan ise 9 Ekim 2015’te Beşyol Dabbaoğlu Parkı’nda PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan’ın resminin bulunduğu pankartın açıldığı ve terör örgütü elebaşını övücü konuşmanın yapıldığı basın açıklamasında ön saflarda bulundu.

Polisten müdahale

Diyarbakır’da Hasan Basri Güzeoğlu, Mardin’de Mustafa Yaman ve Van’da Mehmet Emin Bilmez, dün göreve başladı.

Öte yandan polis, Diyarbakır ve Van’da eylem yapan gruplara müdahale etti.

İmamoğlu tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından, “31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez” ifadelerini kullandı. İSTANBUL DHA