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16.10.2019 - 16:33 | | DHA

3 çocuk babası nefes borusuna yemek kaçınca öldü!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan Suriye uyruklu Ala Hajij (37), öldü.

3 çocuk babası nefes borusuna yemek kaçınca öldü!

Olay, dün akşam saatlerinde Derince Çenedağ Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ala Hajij, ailesiyle birlikte yemek yediği esnada nefes borusuna kaçan yemek nedeniyle öksürerek yere yığıldı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ala Hajij’i Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Nefessiz kalıp, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ala Hajij yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hajij’nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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