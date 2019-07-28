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28.07.2019 - 18:19

3. olduğumuz 2002 Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenmiştir? 28 Temmuz ipucu sorusu

A Milli Futbol Takımımızın dünya 3.'sü olduğu 2002 Dünya Kupas, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki 3. olduğumuz 2002 Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenmiştir? İşte 28 Temmuz ipucu sorusunun cevabı...

3. olduğumuz 2002 Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenmiştir? 28 Temmuz ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu 2002 Dünya Kupası'na ilişkin soruldu. İşte 28 Temmuz ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

3. olduğumuz 2002 Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenmiştir?

CEVAP

Japonya ve Güney Kore

Çorum'da silahlı kavgaÇorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
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