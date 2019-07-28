3. olduğumuz 2002 Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenmiştir? 28 Temmuz ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu 2002 Dünya Kupası'na ilişkin soruldu. İşte 28 Temmuz ipucu sorusunun yanıtı...



SORU

3. olduğumuz 2002 Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenmiştir?



CEVAP



Japonya ve Güney Kore