30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünü kutalayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük bir önem taşıyan Büyük Taarruz coşkuyla kutlanırken kamu kurumları da tatil yapacak. Peki özel sektör yapacak mı? İşte "30 Ağustos (yarın) bankalar ve PTT'ler açık mı?" sorusunun cevabı...

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR VE PTT'LER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayram... Bu önemli tarih aynı zamanda resmi tatil. Bu nedenle bankalar ve PTT'ler 30 Ağustos'ta çalışmayacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.