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29.08.2019 - 10:59

30 Ağustos'ta otobüs, metro, vapur, tramvaylar ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı yarın kutlanacak. Şimdiden tüm yurdumuzu Zafer Bayramı heyecanı sardı. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar, arayışa geçti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda otobüs, metro, vapur, tramvaylar bedava mı? İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan o açıklama...

30 Ağustos'ta otobüs, metro, vapur, tramvaylar ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, büyük zaferin 97. yılının coşkuyla kutlanması için şehrin birçok noktasında etkinlikler düzenlenecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA OTOBÜS, METRO, VAPUR, TRAMVAYLAR BEDAVA MI?

İstanbullular, yarın İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapacak. Ücret bedellerinin tamamı İBB'nin bütçesinden karşılanacak. Yarına özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak.

Uygulama, İETT, metrobüs, Otobüs A.Ş. (Havalimanı otobüsleri hariç), özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak.

 

Tehlikeli oyun sonu oluyorduKadıköy’de bisikletiyle ilerleyen genç, iki elini gidondan çekince feci bir kaza geçirdi. Bisikletiyle yere düşen gencin bacağına gidon saplandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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