MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri30 metreden denize uçtu! Ölümden döndü
11.11.2019 - 13:37 |

30 metreden denize uçtu! Ölümden döndü

Zonguldak'ta İl Özel İdaresine ait kamyonet 30 metreden denize uçtu. Kazada sürücü yaralandı. AFAD ve 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

30 metreden denize uçtu! Ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre, kaza, halen çalışmaların sürdüğü Kilimli sahil yolu Kapuz bağlantı çıkışında meydana geldi. Fikret K. (43) idaresindeki İl Özel İdaresi'ne ait 67 EZ 044 resmi plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metreden denize uçtu.

Kazada araç adeta hurdaya döndü. Kumsala uçan aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu AFAD, 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıyı sedyeye aldı. Plajdan sedye ile karayoluna taşınan Fikret K. ambulansa alındı. Burada yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili trafik ekipleri çalışma başlattı.

 

 

Tarsus Hayvan Parkında tür sayısı alpaka ve koati ile 83’e ulaştıMersin’in Tarsus ilçesindeki Tarsus Hayvan Parkına iki yeni tür daha getirildi. Yaşam alanları Amerika olan rakungiller familyasından koati ve devegiller familyasından alpaka ile Tarsus Hayvan Parkının tür sayısı 83’e ulaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2019 yılında Af Yasası çıkacak mı? Af Yasasında son durum ne?

2019 yılında Af Yasası çıkacak mı? Af Yasasında son durum ne?

Emniyet kemeri hayatını kurtardı

Emniyet kemeri hayatını kurtardı

FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na yönelik 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na yönelik 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Kontroller yapılınca ortaya çıktı! İcra müdür yardımcısı şoke etti

Kontroller yapılınca ortaya çıktı! İcra müdür yardımcısı şoke etti

Sıradaki Haber