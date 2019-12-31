31 Aralık bugün resmi tatil mi? 1 Ocak yarın resmi tatil mi? Yılbaşı tatili ne zaman?

2020 Resmi tatiller arasında yılbaşı günü de yer alıyor mu merak konusu. Milyonları yakından ilgilendiren ve özellikle çalışan kesimi ve öğrencilerin bilmesi gerektiği 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi sorularının yanıtları belli oldu. Yılbaşı tatiline göre plan kuracak olan vatandaşlar, bugün ve yarın hakkında bilgi almak istiyor. Peki bugün resmi tatil mi? Yarın resmi tatil olacak mı? İşte 31 Aralık Salı günü resmi tatil mi? 1 Ocak Çarşamba (yarın) resmi tatil mi? Yılbaşı resmi tatil oluyor mu? sorularının cevapları...

31 ARALIK BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?

Bugün resmi tatil değil. Çalışanlar mesaide, öğrenciler ise okullarında olacak.

1 OCAK YARIN RESMİ TATİL OLACAK MI?

Yılın ilk günü 1 Ocak 2020 Çarşamba günü yani yarın, resmi tatil olacak. Çalışanlar mesaide olmayacak, öğrenciler için de okullar kapalı olacak.

2 Ocak 2020 Perşembe günü eğitime ve iş hayatına kaldığı yerden devam edilecek.