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31.07.2019 - 09:15| İHA

35 yıldır Kazdağları'na gidip aynısını yapıyorlar

Çanakkale’nin Yenice ilçesinin Kalkım beldesinde, 83 yaşındaki Hasibe nine, Kazdağları’nda yıllar önce yaptırdığı hayrat çeşmesini 35 yıldır ailesi ile birlikte 15 günde bir gelip temizleyerek örnek bir davranışa imza atıyor. Altıntaş ailesi 35 yıl önce yaptırdıkları hayrat çeşmesine adeta hayatlarını vakfetmiş durumda.

35 yıldır Kazdağları'na gidip aynısını yapıyorlar
35 yıldır Kazdağları'na gidip aynısını yapıyorlar
35 yıldır Kazdağları'na gidip aynısını yapıyorlar
35 yıldır Kazdağları'na gidip aynısını yapıyorlar
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35 yıl önce kocası Mehmet Altıntaş ile birlikte Kazdağlarından yoldan geçenlere hayır olsun diye Han mevkine yaptırdığı çeşmeyi her 15 günde bir ziyaret eden 83 yaşındaki Hasibe nine, yazın sıcağında, kışın karında çevre temizliğini yapmaya davam ediyor. 35 yıldır yaptırdıkları çeşme ve çevresini aralıksız temizleyen Hasibe Altıntaş, “35 senedir hep geliyoruz. 15-20 günde bir geliyoruz. Temizliyoruz. Tertemiz yapıyoruz. Geliyoruz bak. Çeşmenin başında deposu var. Oraya bile pislikleri dolduruyorlar.”dedi

Hasibe ninenin 35 yıldır bu çeşmeye düzenli geldiğini ifade eden oğlu Yahya Altıntaş, “15-20 günde bir defa gelip temizliyoruz. Babam 93 yaşında, annem de 83 yaşında. Bu yaşlarına rağmen gelip temizlemeye çalışıyorlar” dedi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan Hasibe nine, temizlik için Kalkım sınırları içinde kalan çeşmeye kendi aracı olmadığı için cebinden para vererek ilçeler arası taşımacılık yapan otobüsler ile gidip geliyor. 35 yıl önce yaptırılan çeşme 2010 yılında aile tarafından tekrar ele alınarak tamir edildi ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Böyle hırsızlık görülmediBursa’da otomobil hırsızı, alıcı kılığına girip, denemek için bindiği otomobili çalarak kaçtı. Bu sırada otomobilin çalınacağını anlayan sahibi, cama tutununca uzun süre yerde sürüklenerek yaralandı.
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