3600 ek gösterge Meclis'e geliyor mu? Son durum nedir?

3600 ek gösterge uzun zamandır kamuoyunun gündeminde... Yüz binler hükümetten adım bekliyor ve açıklamaları takip ederek son durum hakkında bilgi almaya çalışıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

İŞTE SON GELİŞME...

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı Mustafa Safran başkanlığındaki bakanlık heyeti ile Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve eğitim sendikaları genel başkanları bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Daire Başkanları Ahmet Aytaç ve Aykut Bal’dan oluşan Millî Eğitim Bakanlığı heyeti ile Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ve Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım’dan oluşan sendika başkanları bir araya gelerek, eğitim ve eğitim çalışanları gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Öğretmenlik Meslek Kanunu, 3600 ek gösterge, sözleşmelilik ve 3+1 uygulamasına geçildiği hâlde aile bütünlüğü sağlanamayan öğretmenlerin durumu başta olmak üzere istihdam türünden kaynaklı sorunlar, yönetici atama yönetmeliği ve kariyer-liyakat, serbest kıyafet eylemi, öğretmen atama ve yaşanan sorunlar, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve motivasyonları, kariyer basamakları, derslik ihtiyacı ve eğitim yatırımları gibi başlıklar üzerinde eğitim paydaşları karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

'YENİ ALAN AÇILMASI 3600 EK GÖSTERGEYE BAĞLI OLACAK GİBİ'

965 bin öğretmen sayısına ulaşıldığını söyleyen Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, “Mesleğin statüsü ve saygınlığı açısından katılımcılığı esas alarak taslak hazırlığı yapıldı. Eğitim paydaşlarının görüşleri başta olmak üzere her kademeden öğretmen katılımıyla 200 kişilik bir mutfak çalışması gerçekleştirildi. Öğretmen ihtiyacı konusunda makas daralmış durumdadır. Gelecek projeksiyonu açısından da öğretmenlerin yer değiştirme isteklerinin karşılanması açısından da bu konu önemli. İstihdam boyutu ile doyuma ulaşma tartışmaları var. Öğretmen ataması bekleyenlerin beklentilerinin karşılanabilmesi açısından da yeni alan açılması bir anlamda 3600 ek göstergeye bağlı olacak gibi” dedi.

'BİR AN ÖNCE KANUN TASARISI HÂLİNDE MECLİSE SEVK EDİLMELİDİR'

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın da, kamu görevlilerinin üçte birinin öğretmen olduğunu belirterek, “Kamuda toplam çalışan sayısı içerisinde 965 bini bulan sayısal ağırlığı ile öğretmenler beklentilerinin karşılamasını umdukları Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunu yakından takip etmektedirler. Eğitim-Bir-Sen olarak, ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu İhtiyaçlar-Öneriler’ başlıklı özel çalışmamızı kamuoyu ile buluşturduk. Hazırlanan taslak paylaşılıp, olgunlaştırıldıktan sonra daha fazla gecikmesine fırsat verilmeksizin bir an önce kanun tasarısı hâlinde meclise sevk edilmelidir” diye konuştu.

'MESLEK KANUNU TARTIŞMALARI 3600 EK GÖSTERGEDEN BAĞIMSIZ OLMAMALI'

Başkan Yalçın, 'yeni öğretmen ataması yapılması' taleplerini karşılama noktasında da kilit rolü bulunan 3600 ek gösterge konusunun, emekliliğini bekleyen öğretmenlerin ana gündemi olmaya devam ettiğini kaydederek, “Toplu sözleşme masasında da kamu görevlilerinin 3600 ek gösterge talebi vardı ve tartışıldı. Meslek kanunu tartışmaları 3600 ek göstergeden bağımsız olmamalı ve kanun bu konuda da geniş düşünülmelidir. Bu sorun zaman kaybedilmeden çözüme kavuşturulmalı ve bir an önce adım atılmalıdır. En geç Şubat ayı içerisinde ara tatil baz alınarak sorun çözülmeli. Bu konuda sitemler de beklentiler de tekliflerimiz de haklı gerekçelere dayanıyor” şeklinde konuştu.