13.11.2019 - 11:17 |
3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? Son durum nedir?
EYT'liler ve af bekleyenler gibi 3600 ek gösterge bekleyen memurların da gözü kulağı Meclis'te... Seçim öncesi gündemden düşmeyen konu Meclis'in açılmasıyla birlikte tekrar gündeme gelirken memurlar herhangi bir gelişme olup olmadığını sorguluyor.
Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri yani yüz binlerce kişi 3600 ek gösterge için hala sabırsızlıkla bekliyor. Her gün haberleri kontrl eden memurlar bir gelişme olup olmadığını araştırıyor. İşte son durum...
3600 EK GÖSTERGEDE BİR GELİŞME VAR MI?
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Destici, AK Parti'nin 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarını da olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu açıklamadan memnuniyet duyduk. 3600 ek gösterge beklentisi içinde olan din görevlileri, hemşireler, öğretmenler ve polislerin taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Ayrıca BBP olarak bütün memurlarımızın da bu kapsama alınmasına istiyoruz." dedi.
Ekim ayında Pamukalle’yi 285 bin kişi ziyaret ettiUNESCO Dünya Miras Listesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve “beyaz cennet” olarak adlandırılan Denizli Pamukkale’yi Ekim ayında 285 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu değişik ülkelerden gelen yabancı turistlerin oluşturduğu belirtildi.