3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? Son durum nedir?

Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri yani yüz binlerce kişi 3600 ek gösterge için hala sabırsızlıkla bekliyor. Her gün haberleri kontrl eden memurlar bir gelişme olup olmadığını araştırıyor. İşte son durum...

3600 EK GÖSTERGEDE BİR GELİŞME VAR MI?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Destici, AK Parti'nin 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarını da olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu açıklamadan memnuniyet duyduk. 3600 ek gösterge beklentisi içinde olan din görevlileri, hemşireler, öğretmenler ve polislerin taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Ayrıca BBP olarak bütün memurlarımızın da bu kapsama alınmasına istiyoruz." dedi.