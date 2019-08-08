39 ilde mama servisi

Posbıyık, daha çok iki şehir arasında kalan otoyol, ormanlık alan ya da sanayi tesisi gibi alanlardaki hayvanlara ulaşmak isteyen projesine Sinop’tan başladı. Motosikletiyle taşıyabildiği 15-20 kg mamayı alarak insandan çok uzak yerlere ulaşan Bahadır, her gittiği yerde hayvanseverlerle hareket etti. Bahadır, Sinop, Giresun, Rize, Kars, Batman, Mardin, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Çanakkale, Bursa ve İstanbul gibi 39 şehirde hayvanseverlerle birlikte daha çok köpeği doyurdu. Gittiği yerlerde sponsorlarının gönderdiği mamaları motosikletine yükleyen Bahadır, 10 bin km yol yaparak 400 kg mama dağıttı.

Bir kap mamaya muhtaç hayvanlara ulaşmanın ve hayvanseverleri tanımanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Bahadır, “Gelecek yıl yine motosikletimle 81 ile gitmeyi planlıyorum. Çünkü dünya sadece bizim için değil. Yaşamı paylaştığımız canları unutmayalım. Bir hevesle alınan hayvanların can taşıdığını ve terk etmeyi hak etmediklerini hatırlatmak istedim” dedi.