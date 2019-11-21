4 haftadır devreden Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Süper Loto'nun 631. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Süper Loto'da 4 haftadır altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da katlanmaya devam etti. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi öncesinde devreden büyük ikramiye tutarı 10.443.389,92 TL olarak açıklandı. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?

Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 5 bilen 55 kişi 12.346,25 TL, 4 bilen 3.601 kişi 204,30 TL ve son olarak 3 bilen 76. 832 kişi 16,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek