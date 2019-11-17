17.11.2019 - 14:27 | | AA
40 gün sonra ÅŸehit oldu!
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG'nin iÅŸgal ettiÄŸi Tel Abyad'dan ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi roketli ve havanlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nda yaralanan AkÃ§akale Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeli Halil YoÄŸurt (59), tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu.
BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ± devam ederken terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG tarafÄ±ndanÂTel Abyad'dan AkÃ§akale ilÃ§esine atÄ±lan roket ve havan mermileri nedeniyleÂ yaralanan Halil YoÄŸurt, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅžanlÄ±urfa EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rmaÂ Hastanesi'nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
AkÃ§akale Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde gÃ¶revli olarak Ã§alÄ±ÅŸan YoÄŸurt'unÂ cenazesi, ilÃ§ede dÃ¼zenlenecek cenaze tÃ¶reni sonrasÄ± topraÄŸa verilecek.
Evli ve 9 Ã§ocuk babasÄ± YoÄŸurt, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 10 Ekim gÃ¼nÃ¼Â dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
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