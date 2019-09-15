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15.09.2019 - 08:22 | | AA

5 yıldızlı otelde büyük panik!

Bayrampaşa'da bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde kalan çoğu yabancı turist olan müşteriler, tahliye edildi.

5 yıldızlı otelde büyük panik!

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin personel yemekhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalan çoğu yabancı turist olan müşteriler, tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü. 

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