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04.08.2019 - 21:27

6 Kişi Ölecek filmi konusu nedir? 6 Kişi Ölecek filmi oyuncuları

2015 yılında gösterime giren 6 Kişi Ölecek (Age of Kill) filmi, bu akşam televizyonda ilk kez izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki İngiliz yapımı olan ve vizyonda olduğu dönemde büyük ilgi gören 6 Kişi Ölecek filmi konusu nedir? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de 6 Kişi Ölecek filmi oyuncuları...

6 Kişi Ölecek filmi konusu nedir? 6 Kişi Ölecek filmi oyuncuları

6 KİŞİ ÖLECEK FİLMİ KONUSU

Bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White’ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gerekmektedir. Ama olaylar göründüğünden daha fazlasıdır.

6 KİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI

Martin Kemp (Sam Blake), Patrick Bergin (Alistair Montcrief), April Pearson (Lexi), Nick Moran (Roy Dixon), Anouska Mond (Hannah Siddiq), Bruce Payne

Denizli'de fabrika yangınıDenizli Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
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