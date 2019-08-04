04.08.2019 - 21:27
6 Kişi Ölecek filmi konusu nedir? 6 Kişi Ölecek filmi oyuncuları
2015 yılında gösterime giren 6 Kişi Ölecek (Age of Kill) filmi, bu akşam televizyonda ilk kez izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki İngiliz yapımı olan ve vizyonda olduğu dönemde büyük ilgi gören 6 Kişi Ölecek filmi konusu nedir? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de 6 Kişi Ölecek filmi oyuncuları...
6 KİŞİ ÖLECEK FİLMİ KONUSU
Bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White’ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gerekmektedir. Ama olaylar göründüğünden daha fazlasıdır.
6 KİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI
Martin Kemp (Sam Blake), Patrick Bergin (Alistair Montcrief), April Pearson (Lexi), Nick Moran (Roy Dixon), Anouska Mond (Hannah Siddiq), Bruce Payne