6 Kişi Ölecek filmi konusu nedir? 6 Kişi Ölecek filmi oyuncuları

6 KİŞİ ÖLECEK FİLMİ KONUSU



Bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White’ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gerekmektedir. Ama olaylar göründüğünden daha fazlasıdır.



6 KİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI



Martin Kemp (Sam Blake), Patrick Bergin (Alistair Montcrief), April Pearson (Lexi), Nick Moran (Roy Dixon), Anouska Mond (Hannah Siddiq), Bruce Payne