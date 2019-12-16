7 - 8 Aralık AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB, sonuç tarihi duyurdu mu?

Yeni eğitim yılının ilk dönem sınavları geride kaldı. Aralık ayının ilk haftasında uygulanan Açık Öğretim Lisesi sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. 7 Aralık Cumartesi günü ve 8 Aralık Pazar günü uygulanan toplam üç oturumda tamamlanan Açık Öğretim Lisesinin sınav sonuçları için tarih belirlendi mi? İşte AÖL öğrencilerinin heyecanla araştırdığı AÖL sonuçları hakkında merak edilenler...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından yayımlanan 2019-2020 Eğitim yılının sınav takviminde AÖL sınav sonuçları tarihi yer almıyor. Açık lise sınav sonuçları açıklandığında veya sınav sonuçları ile ilgili tarih belirlendiğinde haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

AÖL SINAV TARİHLERİ - AÖL İLK KAYIT - KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri: 6 - 31 Ocak 2020

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri: 8 Ocak - 4 Şubat 2020

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması: 18 Mart 2020 Çarşamba



2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SONU SINAVLARI: 21 Mart 2020 Cumartesi 22 Mart 2020 Pazar