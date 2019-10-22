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22.10.2019 - 12:57 | | DHA

7 adrese baskın! 4'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 4'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Mardin merkezli 6 ilde de, düzenlenen operasyonda 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

7 adrese baskın! 4'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent merkezinde 6, Elbistan ilçesinde 1 olmak üzere 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, KHK ile ihraç edilen çeşitli mesleklerden 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandığı öne sürülen şüphelilerden bazılarının örgüt üyeliğinden arandığı belirlendi.

Emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

 MARDİN MERKEZLİ 6 İLDE 7 GÖZALTI

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında, Emniyet Müdürlüğü kadrosundan ihraç edilen ve örgütle ilişkili  bulunduğu belirlenen 6 şüpheli ile terör örgütünün gizli haberleşme programı  ByLock kullandığı tespit edilen bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mardin, Konya, Antalya, Hatay, Elazığ ve Bursa'da düzenlenen eş  zamanlı operasyonda M.A, G.Y.T, A.E, H.Ö, B.Y, Ö.C. ve F.K. yakalandı.

 

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

 

 

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