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12.08.2019 - 09:40| İHA

7 kişinin kaldığı evde korkutan yangın!

Ümraniye’de yabancı uyruklu 7 kişinin kaldığı bir dairede yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Dumanlar arasında mahsur kalan 2 yavru kedi itfaiye erlerince kurtarıldı.

7 kişinin kaldığı evde korkutan yangın!

Olay, Ümraniye Esenkent Mahallesi Gülhan Sokak'ta dün 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu 7 kişinin kaldığı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyürken tüm binayı yoğun duman kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

7 kişinin kaldığı evde korkutan yangın

YAVRU KEDİLER KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, yangında binanın içerisinde bulunan 2 yavru kediyi fark ederken kediler, bir itfaiye eri tarafından koliye konularak binadan dışarı çıkarıldı. Yanan daire ise kullanılamaz hale geldi.

7 kişinin kaldığı evde korkutan yangın

“TEK TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASI”

Esenkent Mahallesi Muhtarı İsmet Taş, yangının çıkış anını görmediğini söyleyerek, “Afganistan uyruklu vatandaşlar burada ikamet ediyorlar. Neden çıktığını bilmiyorum. Tek tesellimiz can kaybının olmaması” dedi.

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