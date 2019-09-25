8 ayda 105 bin alkollü sürücü yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 8 ayda 4 milyon 504 bin 293 araç sürücüsüne alkol testi gerçekleştirildi. 105 bin 382 sürücüye alkol etkisinde, bin 94 sürücüye ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan ceza kesildi. Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 20-21 Eylül tarihlerinde ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildi. Polis ekiplerince denetlenen 73 bin 708 araç ve sürücüsünden bin 451’inin alkol, 13’ünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi. Kontroller sonucu, bin 172 araç trafikten men edilirken bin 354 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı. Denetim kapsamında tespit edilen 7 bin 180 trafik kural ihlaliyle ilgili işlem yapıldı.