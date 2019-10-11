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11.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

9 aylık bebeğin katillerine tepki yağdı

Akçakale ve Nusaybin’e terör örgütü tarafından yapılan havan saldırılarında Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ile 6 sivilin daha şehit olmasına tepki yağdı:

9 aylık bebeğin katillerine tepki yağdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Şehit düşenler arasında 9 aylık bir yavrumuzun olması acılarımızı katladı. Teröre aman vermeyeceğiz, mücadelemizde kararlıyız.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı’nı, bölgedeki her bebek hbarış ortamında doğsun diye başlatmıştır. Şehit düşen vatandaşlarımızdan birinin bebek olması, acımızı katlamıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Alçak terör örgütü PKK/PYD sivillere ve masum bebeklere saldırırken dünya susuyor. Sınırlarımızdan terörü temizleyeceğiz.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: PKK, sivilleri hedef alıyor. Havan saldırısında 9 aylık bebeği öldürdüler. Teröristlerin ahlak kurallarına hiç saygıları yok. Onları avlayacağız ve ölülerimizin intikamını alacağız.


Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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