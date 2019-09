Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçlamadan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 37’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 17 yıla kadar hapsi istenen Kaftancıoğlu ve avukatları katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da duruşma öncesi Kaftancıoğlu’na destek için adliyeye geldi. Duruşma salonun önünde bir araya gelen Kaftancıoğlu ve İmamoğlu sarıldı. İmamoğlu duruşma başlamadan adliyeden ayrıldı.

Duruşmada mahkeme başkanı, Kaftancıoğlu’nun geçen celse adliye önünde basın açıklaması yaptığını ve bu açıklamada Nazım Hikmet’e ait bir şiiri okuduğunu belirtti. Bu şiiri Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığını da vurgu yapan mahkeme başkanı bu evrakın dava dosyasına girdiğini kaydetti. Son savunması alınan Kaftancıoğlu, “Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı değildir. Ben gerçekleri söyledim. Değil 17 yıl 27 yıl ile yargılansam bile gerçekleri söylemeye devam edeceğim” dedi. Kaftancıoğlu mahkeme başkanının son sözünü sorması üzerine de, “Asla son sözüm olmayacak. Biz kazandık, 80 milyon kazandı” ifadelerini kullandı. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Kaftancıoğlu’nu “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Kamu görevlisine hakaret” suçlarından toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

ŞİİR GEREKÇE OLDU

Kaftancıoğlu’na iyi hal indirimi yapmayan mahkeme gerekçe olarak dava dosyasına alınan Nazım Hikmet’in şiirini gösterdi. Mahkeme, Kaftancıoğlu’nun önceki duruşmada seslendirdiği bu şiirle mahkemeyi hedef aldığını ve duruşmalarda pişmanlık göstermediğini gerekçe gösterdi. Kaftancıoğlu, karar sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu dava da İstanbul’u yeniden halka vermek için bir il başkanını, aslında halkı cezalandırma davasıydı ve ceza verildi. Ama tekrar ediyorum, o kaybetti, biz kazandık. Korkutmaya, inandığımız eşitlik yolundan döndürmeye çalışsalar da sarılmak için uzanan ellerimizi, kollarımızı bağlamaya çalışsalar da ne sesimiz kısılır haykırmaktan ne de yumruğumuz vazgeçer özgürlüktenBiz yepyeni bir mevsime girdik. Ayrımsız bir biz mevsimi başladı. Ne çiçeklerin açmasını ne de nefes almamızı engelleyebilecekler.”

KARARA TEPKİLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Canan Hanım’a ceza verilmiş, niye ceza veriliyor, bilmem kaç yıl önce attığı tweetlerden ötürü. Bugüne kadar neredeydiniz? Beraat etmesi gereken kişinin ceza aldığı mahkeme adalet dağıtamaz. Hangi görüşten, kimlikten, inançtan olursa olsun ben adalet arayışını mutlaka ama mutlaka sağlayacağım ve gerçekleştireceğim. Bu ülkede adalet olmalı. Bu ülkede haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik olmamalı. Bu toprakların ruhuna aykırıdır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Mevlana’nın, Yunus Emre’nin ruhuna aykırıdır bu. Bir insan düşüncesini ifade etmeli. Hepimiz aynı şeyi düşünürsek sonuç alamayız. Farklı düşüneceğiz. Farklılıkların zenginlik olduğunu göreceğiz. Kaftancıoğlu İstanbul’daki yerel seçimlerde başarılı oldu diye cezalandırıldı. Mahkemede söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Üstelik bunu Nazım Hikmet’in dizeleriyle bitirdi. Nazım Hikmet kim, o da haksızlığa uğramış bir yazar, şair. Türkiye’nin 21. yüzyılda adaletsizliğe tahammül eden bir ülke olmadığını artık herkesin kabul etmesi lazım. Siyasetin de iktidar sahiplerinin de kabul etmesi lazım. Adaletsizlik sadece Türkiye’nin itibarını zedeler. Adalet dağıtmıyorsanız toplum vicdanını rahatsız ediyorsunuz.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Karar can sıkıcıdır. Canan Kaftancıoğlu Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisinin, Türkiye’nin en büyük kentinin il başkanıdır. O manada biz Canan Hanım’ın her zaman yanındayız ve yanında olacağız. Bu hukuksuzluğun üst mahkemelerde giderileceğine inanıyorum. Türkiye’mizin bu konuda en doğru kararı verecek hâkimleri her şeye rağmen vardır. Ben de hem il başkanım olarak, hem yol arkadaşım olarak, hem arkadaşım olarak Canan Hanım’a sonuna kadar destek olacağım.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: “İçimiz sızladı. Canan Hanım’ı yakından tanıyan sevgi duyan biri olarak bu cezayı hiç hak etmediğini düşünüyorum. İnanıyorum ki türkiye’de hakimler var, bu ceza üst mahkemede bozulacağını düşünüyorum, beraat edeceğini düşünüyorum. Onun yanında durmaya devam edeceğim, elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim.”