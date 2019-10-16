16.10.2019 - 10:47 |
A 101 aktüel | Son gün 18 Ekim! (Haftanın Yıldızları-Çok Al Az Öde katalog)
A 101 Marketleri resmi internet sayfası üzerinden 12-18 Ekim tarihleri arasında geçerli olan indirim ürün kataloğunu yayınladı. İndirimli market ürünlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, a 101 aktüel ürünleri yakından takip ediyor. Peki bu hafta a 101 katalğunda neler var? İşte Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyalarının katalogları...
Her evin ihtiyacını karşılayan market ürünlerinde indirimli günler devam ediyor. Teknolojik ürünlerden, Yiyecek-içeceğe kadar birbirinden farklı ürünler indirime giriyor. 12 Ekim 2019 tarihinde başlayan A 101 kampanyaları, 18 Ekim 2019 gününe kadar devam edecek. İşte merakla araştırılan kataloglar...
A 101 AKTÜEL KATALOG (HAFTANIN YILDIZLARI-ÇOK AL AZ ÖDE)
Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.