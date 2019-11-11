11.11.2019 - 15:51 |
A 101 çamaşır makinesi, televizyon, telefon, a101 aktüel ürünler kataloğu
a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Halk arasında yakından takip edilen market indirimleri fiyatlarıyla birlikte sunuldu. A 101 marketlerinde 14 Kasım Perşembe günü geçerli olacak a101 aktüel katalog ürünleri neler? İşte a101 aktüel katalog...
Bu haftanın market indirimleri belli oldu. A 101 aktüel ürünlerde hangi seçenekler bulunuyor? Ev eşyalarından, kişisel ihtiyaçlara kadar indirime giren ürünler vatandaşlar arasında yoğun ilgi görüyor.Peki bu hafta A 101 aktüel ürünler hangileri? İşte 14 Kasım 2019 Perşembe günü geçerli olacak a101 aktüel ürünler kataloğu...
A 101 AKTÜEL KATALOG
Kamyon kasasından 82 göçmen çıktı!Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, kapalı kasa kamyonda Afganistan uyruklu 82 göçmen yakalandı. Kaçakların yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek istedikleri öğrenildi. Jandarmanın son 2 günde yaptığı 13 ayrı operasyonda ise 430 kaçak göçmen yakalandı.