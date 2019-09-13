A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 13 EylÃ¼l A101 indirimli Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu

13.09.2019 - 10:08 |
A101 aktüel ürünler kataloÄŸu! 13 Eylül A101 indirimli ürünler kataloÄŸu
A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nle kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±! Her hafta yeni indirimli Ã¼rÃ¼nler ile mÃ¼ÅŸterileri maÄŸazalarÄ±na Ã§ekmek isteyen A101'de 12 EylÃ¼l PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nÃ¼nde itibaren geÃ§erli olan Ã¼rÃ¼nler listesi belli oldu. Ä°ÅŸte A101 13 EylÃ¼l indirimli Ã¼rÃ¼nler listesi
A101 indirimli Ã¼rÃ¼nler listesi belli oldu. Her hafta yeni Ã¼rÃ¼nler ile mÃ¼ÅŸterilerinin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan A101'da 12 EylÃ¼l'den itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da Ã¼rÃ¼n maÄŸazalarda satÄ±ÅŸa sunuldu. Ev ekonomisini dÃ¼ÅŸÃ¼nen ve alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparken en uygun fiyata evin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermek isteyen ev hanÄ±mlarÄ± A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler katoloÄŸunu takip ediyor. Ä°ÅŸte A101 indirimli Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu...
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Esenyurtâ€™ta arabanÄ±n ezdiÄŸi minik Zeynepâ€™in ölümden inanÄ±lmaz kurtuluÅŸuEsenyurtâ€™ta babasÄ±nÄ±n marketinin önünde oynayan 4 yaÅŸÄ±ndaki Zeynep Hiranurâ€™u sokaÄŸa giren akrabalarÄ± görmeyerek üzerinden geçti. YaÅŸanan feci kaza anÄ± güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±rken küçük kÄ±z ÅŸans eseri kazadan ufak sÄ±yrÄ±klarla kurtuldu.