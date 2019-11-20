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20.11.2019 - 12:21 |

A101 aktüel ürünler kataloÄŸunda bu hafta neler var? A101 21 KasÄ±m aktüel ürünler kataloÄŸu

A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±. Her perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yayÄ±mlanan katalog ile birÃ§ok Ã¼rÃ¼n uygun fiyatlara satÄ±ÅŸa sunuluyor. 21 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren A101 maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lacak Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda TV, Cep Telefonu, KÄ±ÅŸ lastiÄŸi, AkÃ¼, Laptop, Harici hard disk, Mouse, Erkek BakÄ±m Seti, Plastik saklama kaplarÄ±, askÄ±lÄ±k ve cÃ¼zdan gibi birÃ§ok Ã¼rÃ¼n yer alÄ±yor. Ä°ÅŸte 21 KasÄ±m'dan itibaren A101 maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak olan indirimli Ã¼rÃ¼nler listesi

A101 aktüel ürünler kataloÄŸunda bu hafta neler var? A101 21 KasÄ±m aktüel ürünler kataloÄŸu

A101 maÄŸazalarÄ±nda her PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ indirimli Ã¼rÃ¼nler satÄ±ÅŸa sunuluyor. Teknolojik cihazlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra sezon ihtiyaÃ§larÄ± olan Ã¼rÃ¼nlerde A101 maÄŸazalarÄ±nda dÃ¶nemsel olarak satÄ±ÅŸa sunuluyor. 1 AralÄ±k tarihinden itibaren zorunlu olacak olan KÄ±ÅŸ lastiÄŸi uygulamasÄ± Ã¶ncesinde A101 maÄŸazalarÄ±nda yarÄ±n kÄ±ÅŸ lastiÄŸi satÄ±lacak. Cuma gÃ¼nÃ¼nden itibaren havalar soÄŸuyacak. KÄ±ÅŸ kapÄ±da. KÄ±ÅŸÄ±n soÄŸuktan korunmak iÃ§in tercih edilen termal iÃ§liklerde A101 maÄŸazalarÄ±nda yarÄ±n satÄ±ÅŸa sunulacak. TÃ¼m bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra ev hanÄ±mlarÄ±nÄ±n yakÄ±ndan takip ettiÄŸi plastik saklama kaplarÄ±, calÄ± Ã§iÃ§ekler, Ã§ok amaÃ§lÄ± dolap, Cep Telefonu, Mutfak araÃ§ ve gereÃ§leride satÄ±ÅŸa sunulacak. Ä°ÅŸte 21 KasÄ±m tarihinden A101 maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak olan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler listesi...

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A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bu hafta neler var A101 21 KasÄ±m aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu

A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bu hafta neler var A101 21 KasÄ±m aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu
A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bu hafta neler var A101 21 KasÄ±m aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu
A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bu hafta neler var A101 21 KasÄ±m aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu
A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bu hafta neler var A101 21 KasÄ±m aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu
A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bu hafta neler var A101 21 KasÄ±m aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu
A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bu hafta neler var A101 21 KasÄ±m aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu
A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bu hafta neler var A101 21 KasÄ±m aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu







CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan önemli açÄ±klamalarCumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸma yaptÄ±. ErdoÄŸan dün Meclis'te yaÅŸanan 'Bülent Ecevit' tartÄ±ÅŸmasÄ±yla ilgili olarak, "Grup BaÅŸkanvekilimiz Özlem HanÄ±m'a â€˜susturun bu kadÄ±nÄ±â€™ diyecek kadar edepsiz ÅŸekilde davranan bir CHPâ€™nin yetkilileri var. Biz bu ahlaksÄ±zlara, bu edepsizlere prim verecek durumda deÄŸiliz. Hele hele bir bayan milletvekilimize bu ÅŸekilde saldÄ±racak olan ahlaksÄ±z, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabÄ± da vermesi lazÄ±m" dedi.
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