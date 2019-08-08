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08.08.2019 - 15:51| DHA

ABD’de bir bebek araçta sıcaktan hayatını kaybetti!

ABD’de uykusundan uyanan bir anne, evde bebeğini bulamayınca panikle acil durum ekiplerini aradı. Anne, bebeğini evin önünde park halindeki araçta hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen acil durum ekipleri, bebeğin aşırı sıcaktan hayatını kaybettiğini belirtti.

ABD’de bir bebek araçta sıcaktan hayatını kaybetti!

Olay, Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan habere göre, uykusundan uyanan bir anne, evde 2 yaşındaki bebeğini bulamayınca panik halinde acil yardım ekibini aradı ve ekipler gelene kadar bebeğini aramaya devam etti. Bebeğini evin önünde park halindeki araçta bulan anne acil durum ekiplerine yaptığı ikinci bir çağrıda, bebeğini bulduğunu ancak bebeğin tepki vermediğini belirtti.

Bu sırada olay yerine gelen ekipler, bebeğe ilk müdahalede bulunsa da bebeği kurtaramadı. Bebeğin, aşırı sıcak nedeniyle araç içinde hayatını kaybettiği belirtildi.

 

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