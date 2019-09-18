ABD’den Suriye’nin kuzeyinde yeni üs

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Fırat’ın doğusunda ortak kara devriyesi başlatan ABD yönetimi, bölgedeki askeri faaliyetlerini artırıyor. Bu kapsamda Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında yer alan Haseki’ye bağlı Kamışlı ilçesinde büyük bir hava üssü inşaatına başladı. Üs alanının çevresi ve inşaat sahası terör örgütü DSG-YPG’nin silahlı grupları ve ABD askerleri tarafından ortak korunurken, bölgeye ABD’li yetkililer dışında kimsenin giremediği bildirildi. ‘Güvenli Bölge’yi kontrol amacıyla inşasına devam edilen üsle birlikte ABD’nin bölgedeki üs sayısı 29’a çıkacak.