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04.12.2019 - 22:32 | | DHA

ABD'li oyuncu Davi'den Ä°stanbul HavalimanÄ±'na övgü

Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'e gitmek iÃ§in ailesiyle birlikte Ä°stanbul HavalimanÄ±'na gelen ABD'li oyuncu Robert Davi, havalimanÄ±na Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± videoyu sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â

ABD'li oyuncu Davi'den Ä°stanbul HavalimanÄ±'na övgü

EÅŸi ve kÄ±zÄ±yla 2 AralÄ±k'ta seyahat eden Robert Davi, bu Ã¼lkeye yapacaÄŸÄ± sefer Ã¶ncesi Ä°stanbul HavalimanÄ± DÄ±ÅŸ Hatlar GidiÅŸ Terminali'ndeki gÃ¼mrÃ¼klÃ¼ alanÄ± gezdi. HavalimanÄ±nÄ± Ã§ok beÄŸenen Davi, terminallerle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini, Ã§ektiÄŸi videoda Ä°ngilizce olarak aktararak, sosyal medya hesaplarÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.

Terminal binasÄ±nÄ±, renkleri ile mimarisini beÄŸendiÄŸini belirten Davi, "Åžuna bakÄ±n, ÅŸu topluluÄŸa, boyutuna. Ä°stanbul TÃ¼rkiye, burada bir turdayÄ±m. Ailemle beraber buradan Stockholm'a geÃ§eceÄŸiz. Bu eÅŸim ve kÄ±zÄ±m. Ä°ÅŸte benim kÃ¼Ã§Ã¼k bebeÄŸim. Bu seyahatte Ã§ok uslu durdu. Daha biraz Ã¶nce TÃ¼rkiye'ye indik. BaÅŸka Ã¼lkelerde bunun gibi altyapÄ± olabiliyorsa neden Amerika'da olmasÄ±n? Bizim lider olmamÄ±z gerekir" diyerek duygularÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

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