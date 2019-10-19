ABD’liler gözlem yapacak TSK, İHA’larla izleyecek

Fırat’ın batısı ve doğusunda stratejik noktalara konuşlanan TSK ve SMO, Ankara’dan gelen talimat doğrultusunda, ilerleyişini durdurdu. Birlikler, bölgede konumlanmasını ise sürdürdü. Önceki gün yoğun olarak meskun mahal çatışmalarının yaşandığı Resulayn’da dün harekât yavaşlatıldı. İlçe merkezinden belirli aralıklarla silah sesleri duyuldu. Aynı durum TSK denetimindeki Tel Abyad çevresinde de yaşandı.

Ayn el Arap (Kobani), Resulayn ve Tel Abyad bölgesinden sınırın içlerinde yer alan Ayn İsa kasabasına ulaşan uluslararası M4 karayolu çevresine konuşlanan TSK ve SMO kuvvetleri de verilen sürede çekilmeyi sahada gözlemek için çalışma başlattı.

Çekilecek noktalar

Varılan anlaşma kapsamında sınır hattından güvenli bölgenin dışına çekilmesi beklenen PKK/YPG’liler, ilk etapta Resulayn, Tel Abyad ve Ayn İsa bölgeleri ile Til Temir kasabasını terk edecek. ABD’nin bölgedeki askeri yetkilileri ile görüşmeler yapan terör örgütünün, güneydeki Rakka, Haseke ile doğuda yer alan Derik ve Deyrizor gibi bölgelere çekilmesi bekleniyor. Çekilme sırasında ABD gözlemci olarak sahada yer alacak ve Ankara’yı bilgilendirecek. Aynı anda Türkiye de çekilmeyi İHA ile izleyecek.