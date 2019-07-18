Acı tesadüf!

Tunceli’de bölücü terör örgütü mensuplarının araziye yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu kardeşiyle birlikte yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu’nun, iki yıl önce Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerle fotoğraf çekildiği ortaya çıktı.

Pülümür’de Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, 13 Ocak 2017’de bir operasyon dönüşü minik Ayaz’ı kucağına alarak poz verdi. Karaman, fotoğrafı sosyal medya hesabından, “Sen yeter ki bir adım at, o sana koşarak gelecek...” notuyla paylaştı. Ovacık İlçe Jandarma personeliyken bölge halkı tarafından sevilen şehit Astsubay Karaman, bu paylaşımın ardından 18 Nisan 2017’de yaşanan helikopter kazasında şehit düştü. Aynı helikopterde, yedi polis memuru, bir hâkim ve üç kişilik mürettebat da şehit oldu. Şehit Astsubay Karaman’ın Ayaz ile poz verdiği fotoğraf, Karaman’ın arkadaşları tarafından sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

‘Cennette kavuşurlar’

Şehit Karaman’ın, Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan annesi Mine ve babası Hasan Karaman, Ayaz oğullarının fotoğrafını görünce bir kez daha yıkıldı. Güloğlu ailesine taziyelerini iletenAnne Karaman, “İnşallah cennette kavuştuklarına inanıyoruz. Onunla teselli buluyoruz. Sözün bittiği yer, bu çok büyük tesadüf.” ifadelerini kullandı. Oğlunun şehit olmadan önce sık sık kendisine fotoğraflar gönderdiğini, Ayaz’ı kucağına aldığı fotoğrafı gönderdiğinde de çok beğendiğini anlatan Karaman, “Gittiği yerde çekildiği fotoğrafları bana gönderiyordu. Ayaz ile çekildiği fotoğrafı da öyle göndermiştir. Fotoğrafı görünce ikisinin mutluluğu dikkatimi çekmişti. Hatta o zaman ‘bu çocuğa ulaşsak, ona burs, yardım falan yapsak’ demiştim. Sonra öylece kaldı. Böyle olması acı bir tesadüf oldu. Bu şekilde o çocuğa kavuşmak beni bir kez daha yıktı” diye konuştu.

Büyüyünce hayali ailesine ev yapmaktı

Bilgeç Köyü Muhtarı Tuncay Yetik, Ayaz ve Nupelda kardeşlerin hayallerini anlattı: Ayaz ‘Babamı bu çadır hayatından kurtaracağım, büyüyünce bir ev yapacağım’ derdi. Biz artık burada yaşayamayız, onların yokluğu bizi perişan eder” dedi. Bitişik çadırdaki Hasan Yetik, “Yemek yiyorduk. Nupelda ve Ayaz da vardı. Çadırdan çıktılar. Büyük bir patlama duyduk. Kanlar içindeydiler. Ayaz hareket ediyordu, Nupelda yaşıyordu. İkisini de çadırın içinde divana koyduk. Ayaz’ın kolu kopmuştu. Ayaz çadırda can verdi. Ambulans ve helikopter geldi ama iki çocukta kurtarılamadı. Böyle bir durumla hiç karşılaşmadık.” -DHA

TERÖRÜN ÇOCUK KURBANLARI

PKK, kurulduğundan beri çocukları hedef almaktan çekinmedi. Son 9 yılda çocukların terör kurbanı olduğu saldırılar şöyle:

- Batman’da 26 Eylül 2011’de terör örgütü PKK, Talat Doru ve ailesinin bulunduğu araca ateş etti. Olayda dört çocuk annesi ve 8 aylık hamile Mizgin Doru (31) ile kızı Sultan Doru (4) yaşamını yitirdi.

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 13 Ocak 2016’da İlçe Emniyet Amirliği ve lojmanına saldırıda altı kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden biri beş aylık bebek, biri dört ve diğeri 12 yaşındaydı.

- Ankara Kızılay Güvenpark yakınlarında 13 Mart 2016’da PKK’lı 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda 6 aylık hamile Songül Yılmaz da yaralanmıştı. Yılmaz’ın karnındaki bebek, terör saldırılarının en küçük kurbanlarından oldu.

- Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 10 Ağustos 2016’da PKK’lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda anne, iki kızı ve iki torunu hayatını kaybetti.

- Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de evden erzak çalan örgüt mensuplarının yerini güvenlik güçlerine gösteren 16 yaşındaki Eren Bülbül teröristler tarafından şehit edildi.

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018’de astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu.