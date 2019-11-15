15.11.2019 - 12:26 |
Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlerini belirledi. 2019-2020 Eğitim yılının AÖL sınav tarihi öğrencilere duyuruldu. Peki AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman uygulanacak? İşte AÖL sınav tarihleri...
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Sınav hazırlıklarına başlayan AÖL öğrencileri, sınav tarihi hakkında da bilgi almak istiyor. Peki Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? 2019-2020 Eğitim yılının 1. Dönem AÖL sınav tarihleri...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN? AÖL SINAV TARİHLERİ
AÖL 1. Dönem sınavları;
7 Aralık 2019 Cumartesi ve 8 Aralık 2019 Pazar tarihlerinde uygulanacak.
"Simgelerin köprüsü" su üstünde yükseliyorTamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları, deniz içindeki çalışmalarının ardından başlatılan montajlarla su üstünde yükselmeye devam ediyor.