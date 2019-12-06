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06.12.2019 - 10:03 |

Açık Öğretim Lisesi sınavları saat kaçta? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açık lise sınav yerleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler, bu hafta sonu sınavlara katılacak. AÖL sınavlarına girecek öğrencilerin ilk merak ettiği soru, açık lise sınavları saat kaçta? ikinci soru ise AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖL öğrencilerinin bilmesi gerekenler...

Açık Öğretim Lisesi sınavları saat kaçta? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretlim Lisesi'nin 2019-2020 iş takvimini yayımladı. Takvim üzerinde AÖL sınav tarihlerinin yer aldığı gibi AÖL sınav saatleri de bulunuyor. Peki AÖL sınavları saat kaçta başlayacka? Kaç oturumda tamamlanacak? İşte 2019-2020 1. Dönem AÖL sınavlarının detayları...

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 7-8 Aralık günleri uygulanacak.

AÖL sınav saatleri ise:

07 Aralık 2019 Cumartesi

1. Oturum Saat 9.30

2. Oturum Saat 14.00

08 Aralık 2019 Pazar

3. Oturum Saat 09.30

AÖL SINAV GİRŞİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık lise sınav giriş belgesi http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yaparak alınıyor.

AÖL SINAV GİRŞİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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