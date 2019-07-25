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25.07.2019 - 10:05| İHA

Acımasızca öldürüldü!

İstanbul Fatih'te çıkan kavgada Cezayir uyruklu bir kişi yine Cezayir uyruklu kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Acımasızca öldürüldü!

Olay, dün saat 23.20 sıralarında Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi Soğan Ağa Cami Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar ile yine Cezayir uyruklu kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşünce, kimliği belirlenemeyen gruptan bir kişi elindeki bıçakla 32 yaşındaki Aouchar’ı yaraladı. Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 15 bıçak darbesi alan Aouchar, kanlar içinde yere yığıldı. Kavgaya karışanlarsa olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aouchar, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaparken, kaçan şahısların yakalanması için geniş çalışma başlattı.

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