Acısıyla tatlısıyla yılın sanat karnesi

1 OCAK: Türk tiyatrosunun en ikonik oyuncularından, tiyatro kökenli bir aileden gelen ve 12 yaşında çıktığı sahneden hiç kopmayan Gülriz Sururi 90 yaşında hayatını kaybetti.

12 OCAK: İngiltere’de güzel sanatlar alanında restorasyon çalışmaları yapan Bendor Grosvenor’ın kedisi Padme, 17. yüzyıldan kalma İngiliz ressam John Michael Wright’a ait nadide bir eseri tırmıkladı.

24 OCAK: Almanya’da Nazi lideri Adolf Hitler’e ait olduğu öne sürülen üç adet suluboya resme polis el koydu. Polisin ‘sahtecilik’ iddiasıyla el konulan resimlerin Berlin’deki Kloss müzayede evinde açık artırmaya çıkarılması bekleniyordu.

25 ŞUBAT: 91. Akademi Ödülleri’nde En İyi Film Ödülü’nü gerçek bir öyküden yola çıkan ve yönetmenliğini Peter Farrelly’nin üstlendiği “Yeşil Rehber / Green Book” kazandı.

Agnes Varda’ya veda

4 MART: The Prodigy adlı elektronik müzik grubunun yıldızı Keith Flint 49 yaşında hayatını kaybetti.

18 MART: Wired adlı kültür ve teknoloji dergisi Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ni ‘En Modern 10 Kütüphane’ arasında dördüncü sırada gösterildi.

29 MART: Fransız sinemasının en önemli yönetmenlerinden Agnes Varda 90 yaşında hayatını kaybetti. Varda, filmleriyle feminist sinemanın öncüleri arasında yer edinmişti.

22 NİSAN: Piyano efsanesi ve şarkıcı Şevket Uğurluer 81 yaşında hayata veda etti.

27 NİSAN: Anthony Burgess’in arşivinde, “Otomatik Portakal” (A Clockwork Orange) romanının devamı bulundu.

2 MAYIS: Ünlü müzayede evi Sotheby’s tarafından Londra’da düzenlenen “İslami Sanat Dünyası” başlıklı müzayedede Kanuni Sultan Süleyman portresi 5 milyon sterline alıcı buldu.

5 MAYIS: Türkiye’de polisiye edebiyatın en önemli kalemlerinden dedektif Remzi Ünal’ın yaratıcısı Celil Oker 67 yaşında hayatını kaybetti.

Melisa Kesmez’e ödül

15 MAYIS: Geçen yıl yaşama veda eden foto muhabiri Ara Güler’in eserleri İstanbul Modern’de sergilendi.

Bu yıl 65’incisi verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın sahibi “Nohut Oda” adlı öykü kitabıyla Melisa Kesmez oldu.

23 MAYIS: Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ilk kez Kore yapımı bir filme verildi. Bong-Joon Ho’nun sınıf çatışmasını konu alan filmi “Parazit” büyük ödülün sahibi oldu.

9 HAZİRAN: Nâzım Hikmet’in “Ben büyük şairim, sen de büyük ressamsın” sözlerini yönelttiği Türk resminin öncü figürlerinden sanatçı İbrahim Balaban 98 yaşında hayatını kaybetti.

14 HAZİRAN: Türkiye ile Bulgaristan arasında süregelen kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele alanındaki iş birliği kapsamında, Bulgar makamlarınca 2016 yılında yakalanan bir grup eser Türkiye’ye iade edildi.

17 HAZİRAN: Milliyet Sanat’ın, Kemer Country Club (KCC) ev sahipliğinde düzenlediği “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasında dereceye giren eserlerden oluşan sergi KCC’de açıldı.

23 HAZİRAN: Usta tiyatrocu ve aktör Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi.

Cebenoyan’ı kaybettik

25 HAZİRAN: İtalyan ressam Caravaggio’nun “kayıp bir şaheser” olarak nitelendirilen tablosu “Judith ve Holofernes”, satışa çıkmadan iki gün önce kimliği açıklanmayan biri tarafından satın alındı.

29 HAZİRAN: Arjantinli çizer Guillermo Mordillo 86 yaşında hayata veda etti.

3 TEMMUZ: Çağdaş şiirin önde gelen isimlerinden küçük İskender yaşamını kaybetti.

3 AĞUSTOS: Sinema eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan geçirdiği bir trafik kazasında 59 yaşında aramızdan ayrıldı.

5 AĞUSTOS: Pulitzer ve Nobel Edebiyat Ödüllü ünlü Amerikalı yazar Toni Morrison 88 yaşında hayatını kaybetti.

19 AĞUSTOS: Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Kaz Dağları’nda verdiği konserde doğa nöbetine destek verdi.

7 EYLÜL: Dünyanın en köklü film festivali Venedik’te büyük ödül ilk kez bir çizgi roman uyarlamasına Todd Philips’in imzasını taşıyan “Joker”e verildi.

13 EYLÜL: Güncel sanatı tüm boyutlarıyla ele almayı amaçlayan Arter yeni binasında açıldı.

Vehbi Koç Vakfı’nın İstiklal Caddesi’ndeki yeni kültür ve sanat kurumu Meşher ilk sergisi ile açıldı.

10 EKİM: Nobel Edebiyat Ödülü iki yıl aradan sonra verildi. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Polonyalı yazar Olga Tokarczuk olurken, 2019 Nobel Ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke’ye takdim edildi. Hakkında ırkçılık suçlamaları bulunan Handke’ye ödül verilmesi birçok ülkede protesto edildi.

21 EKİM: Erdal Öz Edebitat Ödülü’ne değer görülen Latife Tekin’e düzenlenen törenle ödülü takdim edildi.

8 KASIM: Tiyatrocu ve yazar Özdemir Nutku yaşamını yitirdi.

17 KASIM: Türk tiyatrosunun en büyük isimlerinden Yıldız Kenter yaşama veda etti.

27 KASIM :Yapı Kredi Kültür Sanat, “Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos” sergisini açtı.

8 ARALIK: İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın Art Basel Miami’deki “duvara bantlanmış muz” eserini performans sanatçısı David Datuna yedi ve sanat dünyasının en tartışmalı performanslarından birine imza attı.

Banksy’nin eserine 12.2 milyon dolar

4 EKİM: Gerilla sanatçı Banksy’nin İngiliz parlamentosunu şempanzelerle dolu resmettiği eseri, Sotheby’s Müzayede Evi’nde önceki gün satışa sunuldu. Banksy’nin 2009 yılında yaptığı satirik yağlı boya tablosu “Devredilmiş Parlamento” 12 milyon 200 bin dolara alıcı buldu. Eser için beklenen fiyat aralığı 1 milyon 900 bin ile 2 milyon 500 bin dolar aralığındaydı.

Haldun Taner Öykü Ödülü 30 yaşında

1 NİSAN: 1986’da yaşama veda eden, tiyatro yazınının ve öykücülüğün ustalarından Haldun Taner anısına 1987 yılından bu yana verilen öykü ödülü, 2019’da 30’uncu kez bir hikâye yazarına takdim edildi.

Türk resminin efsanesi: Avni Lifij

15 EKİM: Sabancı Müzesi, Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Hüseyin Avni Lifij’in çok yönlü üretimini yansıtan “Avni Lifij. Çağının Yenisi” isimli sergisini açtı. Sergi 12 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek.